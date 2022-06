Rob Liefeld revient sur Prophet

Au côté d'Image et de Spawn, d'autres personnages fêtent leur 30 ans. C'est le cas de John Prophet, apparu pour la première dans Youngblood #2 publié en 1992. Image et Rob Liefeld, son créateur, vont collaborer pour célébrer cet anniversaire en proposant une version retravaillée du premier numéro de sa série intitulée Prophet. Nommé Prophet Remastered #1, la publication proposera des dessins de Liefeld, mais aussi de Philip Tan, Kenneth Rocafort, Clay Mann, Viktor Bogdanovic, V. Ken Marion, Marat Mychaels, Dan Fraga, Karl Altstaetter, Dan Panosian, Cory Hamscher, Thomas Hedglen, Tom Scioli, Jim Rugg, Ed Piskor, Robert Willis, Raymond Leonard, Ale Garza et Ryan Kincaid. Un bel hommage au personnage dont vous trouverez un aperçu dans la galerie d'images ci-dessous. Prophet Remastered #1 sort le 20 juillet.