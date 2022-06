Joe Quesada annonce son départ de Marvel

Joe Quesada a annoncé quitter Marvel pour se lancer dans de nouveaux projets indépendants. C'est une grande page qui se tourne l'éditeur, car Quesada était à la relance de l'univers au début des années 2000. En effet, il a commencé à travailler chez Marvel pour gérer la ligne Marvel Knight en 1998. Puis en 2000, il devient éditeur-en-chef de tout l'univers Marvel. Ceux qui ont vécu cette période se rappellent de la richesse et de la qualité des séries produites.

Quesada devient chief creative officer en 2010, et son rôle est de vérifier que les personnages correspondent à leur identité et soient logique avec le reste de l'univers. Il tiendra le poste jusqu'en 2019, laissant la place à Kevin Feige. Il devient alors vice-président exécutif et directeur créatif pour Marvel Entertainment. Après avoir donc passé plus de 20 ans chez Marvel, Quesada passe à autre chose, mais veut garder un lien avec les comics. Il prévoit aussi de réaliser un court-métrage indépendant.