La série Batman Incorporated de retour

D'après le site CBR, DC prévoit de lancer une nouvelle série Batman Incorporated en octobre. Elle sera écrite par Ed Brisson et dessinée par John Timms. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, à la suite des évènements de Final Crisis et du retour de Batman , Bruce Wayne décide de créer une équipe de super-héros issus de différents pays. La première version du groupe de Batmen a été créée en 2010 par Grant Morrison, Cameron Stewart et Frazer Ivan, et est apparu pour la première fois dans les pages de Batman and Robin #16. Une série avait été créée par la suite, écrite par Morrison et dessinée par Chris Burnham. Le groupe sera ensuite racheté par Lex Luthor . Cette nouvelle série suivra les évènements survenus lors du crossover Shadow War entre les titres Batman , Robin et Deathstroke Inc.