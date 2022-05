La série Naomi est annulée au bout d'une saison

Il faut croire que la CW est maudite en ce moment. Après l’annulation de Batwoman et DC's Legends of Tomorrow, c’est Naomi qui subit le même sort au bout de seulement une saison.

La restructuration actuelle de Warner Bros., plus le fait de vouloir vendre la CW peut expliquer cette vague d’annulation de séries. On peut aussi prendre en compte que les audiences de Naomi n'étaient pas très élevé. Le premier épisode n'atteint pas le million de spectateurs et les derniers épisodes tournent autour des 400 000-500 000 spectateurs. D’ailleurs à l’heure actuelle, la série n’est toujours pas disponible en France.

Pour le moment, il ne reste plus que les séries The Flash renouvelée pour une saison 9, Superman & Lois renouvelée pour une nouvelle saison aussi,, et Stargirl dont la saison 3 doit sortir cette année. Même si on n'est pas à l’abri d’une nouvelle annulation surprise dans les mois à venir. En tout cas, l’avenir de la CW semble peu glamour, reste à voir si la chaîne remplacera les séries annulées par de nouvelles ou si on assiste au déclin des séries DC du Arrowverse.