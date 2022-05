Le One-shot Worlds Without a Justice League Green Lantern se dévoile

La Justice League a beau être morte, leurs membres restent encore en vie à travers les One-Shot Dark Crisis: Worlds Without a Justice League. Cette fois-ci après Superman, le prochain one-shot sera dédié à John Stewart alias Green Lantern. Dans ce monde idéal, on verra John Stewart renommé l'Emerald Knight défendre l'univers accompagné d'un Red Hood en Green Lantern et du prophète aveugle Kyle Rayner. On retrouvera comme équipe créative Phillip Kennedy Johnson (Superman Infinite) et Fernando Blanco (Catwoman). Le numéro sera accompagné d'un backup dédié à Hawkgirl par Nadia Shammas (Detective Comics) et Jackson Herbert (Task Force Z)

À noter que même dans les univers parallèles, il y a une certaine fixation sur l’univers de Batman. Après un Robin chez Superman dans le précédent One-shot, on a cette fois-ci un Red Hood chez Green Lantern. Je dis ça, je ne dis rien.