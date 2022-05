[Sorties Comics] Jeudi 12 Mai

Black River

Une palpitante course contre la montre dans le multivers Magic : les Planewalkers parviendront-ils à sauver leurs mondes ?

À travers le vaste multivers, certains peuvent puiser dans la puissance brute de la magie et voyager à travers les réalités : ce sont des Planeswalkers.



Lorsque des tentatives d'assassinats coordonnées contre trois maîtres de guilde ébranlent la ville de Ravnica et que la vie d'un quatrième est en jeu, une menace s'abat non seulement sur ces trois guildes, mais toute la dimension. Le trio doit désormais former une alliance pour découvrir pourquoi les cibles des assassins sont toutes des Planeswalkers... ce qui les mènera à l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de Magic !

