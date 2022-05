Gotham Knights : les sorties PS4 et Xbox One annulées

Gotham Knigts vient de perdre ses sorties sur l'ancienne génération de consoles, à savoir la PS4 et la Xbox One.

Warner Bros. Interactive avance les raisons suivantes :

Veuillez noter que pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible, le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC et ne sera pas disponible sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One.

Malgré l'annulation des ces sorties-là, on peut trouver du réconfort dans cette vidéo de 13 minutes montrant du gameplay pour Nightwing et Red Hood . Les séquences montrées permettent d'avoir un meilleur aperçu des divers systèmes du jeu, mais on ne pourra juger de la qualité du gameplay qu'une fois manette en main. Plus que 5 mois d'attente !

Gotham Knights est prévu pour le 25 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.