Des couvertures Predator pour Marvel

Comme vous le savez, Marvel a récupéré les droits d'Alien et de Predator, et les fans de ce dernier attendent avec impatience sa nouvelle série Marvel. Pour préparer l'arrivée de cette série Predator prévue pour l'été, l'éditeur va proposer une série de couvertures alternatives sur une large gamme de ses séries. L'occasion d'en prendre plein les yeux, et d'imaginer ce qui se passerait si les deux univers se rencontraient. Vous trouverez les images dans la galerie ci-dessous.