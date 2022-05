Cyberforce de retour en France

Les éditions Reflexions se sont entre autres spécialisées dans la traduction française de séries Image des années 90, avec notamment The Maxx, Aphrodite IX ou More Than Mortal. La bonne nouvelle vient de tomber, leur catalogue va bientôt s'enrichir d'un titre très populaire, puisqu'il s'agit de Cyberforce, la série de Marc Silvestri présente au lancement de l'éditeur Image Comics en 1992. L'éditeur a annoncé sur son Facebook que la totalité de la première série sera publiée en 5 tomes, et le premier arrivera en octobre 2022. Un bon moyen de fêter les 30 ans d'Image et donc de Cyberforce.

Cependant, Cyberforce a d'abord été une mini-série de 4 numéros avant d'être une série régulière. En fait, les cinq albums devraient reprendre les chapitres contenus dans le volume 1 de la Cyberforce Complete Collection financée il y a peu avec un Kickstarter. Le premier tome contiendra CYBERFORCE #0 et CYBERFORCE TIN MEN OF WAR #1-4, donc la mini-série originale. Les quatre tomes suivants devraient donc contenir THE KILLER INSTINCT CROSSOVER WITH WILDCATS #5-7, CYBERFORCE VOLUME 2 #1-13, CYBERFORCE ORIGINS: #1 CYBLADE, CYBERFORCE ORIGINS #2 STRYKER et CYBERFORCE ANNUAL #1. On remarquera le crossover avec WildCATS et 13 chapitres sur 35 de la deuxième série. Pour rappel, une bonne partie de ces numéros avaient déjà été publiés en France par Sémic et les Editions USA. Reflexion en proposera d'ailleurs une nouvelle traduction.