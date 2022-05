Un trailer pour Green Lantern: Beware My Power

Annoncé lors du DC Fandom 2022, le film est resté mystérieux jusqu’à l’arrivée de ce trailer qui permet d’en savoir plus sur ce nouveau film d’animation Green Lantern.



Petite surprise, ce n'est pas Hal Jordan qui sera le Green Lantern principal, mais ici John Stewart, Hal étant mort dans ce film d’après le trailer. On verra donc un John fraîchement recruté en tant que Green Lantern s'allier avec Green Arrow, Adam Strange et Hawkgirl pour combattre Sinestro et ses Yellow Lanterns en pleine guerre entre Rann et Thanagar. À noter que ce nouveau film d’animation DC se passe dans le nouvel univers partagé lancé par Superman: Man of Tomorrow.



Le film arrivera le 26 Juillet 2022 en Blu-ray et Digital aux Etats-Unis. Sans plus de précision pour la France pour le moment.