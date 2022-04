[Zap' MDCU] Sorties du 20/04/2022: Captain America

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 20 avril ! Chez DC Comics, on continue de suivre the Flash et Wonder Girl. Chez Marvel, on a été voir Captain America #0 qui prépare les deux nouvelles séries pour les prochains mois et on a lu Hulk. Chez Boom!, on a testé la mini-série Magic: The Hidden Planeswalker et on suit toujours Power Rangers.

LES GROSSES SORTIES





Magic: The Hidden Planeswalker #1 Ecrit par Mairghread Scott Dessiné par Fabiana Mascolo Couverture de Karen Darboe





Trial of The Amazons Part 6 Ecrit par Joëlle Jones Dessiné par Joëlle Jones & Adriana Melo Couverture de Joëlle Jones





Smashtronaut! Finale Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Ottley Couverture de Ryan Ottley

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





Future Proof Ecrit par Collin Kelly, Jackson Lanzing & Tochi Onyebuchi Dessiné par Mattia De Iulis Couverture de Alex Ross

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





All Pedal, No Brakes Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Fernando Pasarin & Matt Ryan Couverture de Fernando Pasarin

