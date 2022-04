Des dates et des retards pour les films Spider-Man

Daprès Deadline, plusieurs dates ont été précisées par Sony pour ses prochaines films de la franchise Spider-Man . La première annonce est un report pour la suite de Spider-Man: Into the Spider-verse (New Generation en France), intitulée Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One). Prévue jusqu'à récemment pour octobre 2022, sa sortie est désormais annoncée pour début juin 2023 (2 juin aux US). Et comme il s'agit d'une première partie, vous vous doutez qu'il en est de même pour la seconde partie. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part Two), prévu à l'origine pour 2023, a finalement une sortie fixée à fin mars 2024 (29 mars aux US).

Sony en a aussi profité pour annoncer la date de sortie du film Madame Web, dérivé de Spider-Man . Il arrivera dans les salles début juillet 2023 (7 juillet aux US). Sydney Sweeney et Dakota Johnson seront les actrices principales du film. Vous l'aurez compris, 2023 aura un été très Spidey !