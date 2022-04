Panini Comics dÃ©taille les futures sorties consacrÃ©es aux X-men de Krakoa

Dans la mitraillette des annonces d’Urban Comics et Panini Comics pour les mois à venir, Panini avec son Big News Vol 2 fait le point sur les titres mutants de la période Krakoa.

On sait désormais quand paraîtra la mini-série Inferno qui conclut la prestation de Jonathan Hickman (Secret Wars, East of West) ainsi que l'intrigue autour de Moira X. Elle sortira en un unique volume en octobre, en parallèle de Reign of X #21, dans le même format popularisée par Dawn of X en softcover et en hardcover Collector .

L’autre annonce attendue pour ceux qui ne lisent pas les kiosques, c’est l’arrivée des titres de la période Dawn of X en librairie ! C’est donc dans le format Marvel Deluxe qu’on retrouvera 4 séries de plus de 300 pages, séparées en 2 vagues.

En septembre, on commencera par deux séries scénarisée par Jonathan Hickman :

- X-men avec Leinil Yu (Secret Invasion) & Mahmud Asrar (Supergirl) aux dessins, centrée sur Cyclope et sa famille. C’est là aussi qu’ont lieu certains épisodes importants sur la construction de la société Krakoa.

- New Mutants par Ed Brisson (Old Man Logan ), Rod Reis (Winter Soldier), Marco Failla (Ms. Marvel), & Flaviano Armentaro (Black Widow) consacrée à la génération des jeunes mutants anciens ou récents.

La seconde vague en octobre sera consacrée à deux pans importants de la société Krakoa :

- Marauders par Gerry Duggan (Deadpool), Stefano Caselli (Secret Warriors) & Matteo Lolli (Deadpool aussi), sera sur le Comptoir des Damnés pour le côté économique de Krakoa et l'équipe de Kate Pryde dédiée à aider les mutants peu importe leur pays d’origine.

- Excalibur par Tini Howard (Thanos) & Marcus To (Shang-Chi) dédiés à l'univers magique des mutants et aux légendes arthuriennes.

Quels titres attendez-vous et êtes vous le plus impatient de lire ? Dites le nous en commentaires !