Panini annonce les titres Star Wars Ã  venir

À l'occasion du Panini Big News Vol 2, l'éditeur a annoncé les futures publications de l'univers Star Wars dans les mois à venir.

On commence par l'arrivée de l'adaptation de The Mandalorian version tout public , en juillet pour la saison 1 et septembre pour la saison 2. À noter que cette adaptation en comics n'est pas la même que celle de Marvel qui adaptera chaque épisode en un numéro.

On se tourne ensuite vers l'univers Légendes avec l'annonce de la prochaine période à venir dans la collection Star Wars Epic Collection. À savoir le tome 1 de l'Ascension des Sith (Rise of the Sith en VO) en septembre pour le contenu suivant : STAR WARS: JEDI - THE DARK SIDE #1-5, STAR WARS: QUI-GON & OBI-WAN - THE AURORIENT EXPRESS #1-2, STAR WARS: QUI-GON & OBI-WAN - LAST STAND ON ORD MANTELL #1-3, et STAR WARS: JEDI COUNCIL - ACTS OF WAR #1-4; plus des extraits de STAR WARS (1998) #4-6; et STAR WARS TALES #1, #3-5, #7, #9-10, #13-14 et #24.

Enfin, le gros morceau de l'annonce est les dates de sortie du reste des comics de la phase I de l'ère La Haute République. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les séries régulières se termineront cette année et les tomes les plus liés au roman La Chute des étoiles sortiront après le dit roman, étant très interconnecté à ces événements qui conclut la phase I.

Les séries régulières se termineront donc cette année avec le tome 3 de La Haute République en août (dont les derniers numéros se déroulent en parallèle du roman La Chute des étoiles) et La Haute République : Les Aventures avec le tome 2 en Juin et le tome 3 en fin d'année sans plus de précisions.

Enfin les deux mini-séries de cette phase I seront publiées avec Le Monstre du Pic du Temple (The Monster of Temple Peak en VO) en juillet se concentrant sur le Jedi Ty Yorrick. Et La Piste des Ombres (Trail of Shadows en VO) en septembre dont certains événements se déroulent en parallèle du roman La Chute des étoiles.