Un nouveau logo pour Batman

Depuis 2011 et l'arrivée des New 52, le logo de la série Batman est resté plutôt stable (il y a eu une légère modification de police l'année dernière), mais DC prévoit un changement. La modification est subtile, puiqu'au lieu d'avoir le texte par-dessus le symbole de la chauve-souris, le symbole sera intégré dans le texte. Pour voir la différence vous trouverez ci-dessous la couverture du Batman #118 et celle du Batman #125 qui présentera pour la première fois cette nouvelle version. Ce numéro, prévu pour le 5 juillet, marque le retour du dessinateur Jorge Jimenez pour marquer l'arrivée de Chip Zdarsky au scénario de la série.