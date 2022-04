Le podcast Batman: Autopsie arrive en VF

Un mois après la sortie du long-métrage de Matt Reeves, les fans français de Batman vont avoir autre chose à se mettre sous la dent. Annoncé depuis quelques temps aux États-Unis, le podcast narratif Batman: Unburied en partenariat avec Spotify débarquera également en version française dès le 3 mai prochain, réalisée par Douglas Attal (Comment je suis devenu super-héros sur Netflix).

Comme pour sa version originale, le casting comporte de jolis noms aux côtés de Dali Benssalah dans la peau de Bruce Wayne. Nous aurons donc Julia Piaton dans le rôle de Barbara Gordon, André Dussollier dans le rôle de Dr Hunter, Laurent Stocker de la Comédie Française dans le rôle du Sphinx, Anaïde Rozam dans le rôle de Kell, Ana Girardot dans le rôle de Vicky Vale, Thibault de Montalembert dans le rôle de Thomas Wayne, Shirine Boutella dans le rôle de Renee Montoya, Sam Karmann dans le rôle d’Alfred, Christophe Montenez de la Comédie Française dans le rôle du Moissonneur, Guy Lecluyse dans le rôle d’Arnold Flass et Amira Casar dans le rôle de Martha Wayne.

Pour ceux qui n'avaient pas suivi cette adaptation, ce podcast nous plongera dans un monde où Bruce Wayne est un médecin légiste qui travaille au Gotham Hospital et est chargé d'examiner les corps des victimes d'un horrible serial killer appelé le Moissonneur (The Harvester en VO). Le synopsis précise que "Bruce Wayne semble avoir oublié être Batman ", ce qui mènera des duos improbables comme Barbara Gordon et le Sphinx à mener aussi l'enquête alors que Bruce fera face au mystérieux Dr Hunter.

On rappelle également que ce podcast Batman: Autopsie est le premier d'une collaboration signée entre DC et Spotify pour une série de productions audios autour des personnages de l'éditeur. Jim Lee avait notamment évoqué Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Zatanna ou encore Catwoman au moment de l'annonce.

La sortie globale de ce premier projet dans de nombreux pays avec des versions adaptées marque en tout cas l'intention de proposer ces podcasts au plus grand nombre. Reste à voir maintenant quel succès il aura et s'il offrira la confiance nécessaire à DC et Spotify pour pérenniser et développer ce partenariat.

Par ailleurs, une bande-annonce est disponible sur Spotify pour découvrir Batman: Autopsie, à retrouver sur la plateforme à partir du 3 mai 2022.