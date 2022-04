Une série Superman par Mark Russell et Mike Allred

DC a annoncé une nouvelle mini-série Superman composée de trois chapitres et intitulée Superman: Space Age. Le super-héros fera face à son plus grand combat tout en gérant une crise imminente. Elle sera publiée dans un format prestige. Le scénario sera de Mark Russell (One-Star Squadron, The Flinstones, Wonder Twins) et le dessin du trop rare Mike Allred (Madman, X-Statix, iZombie). Le premier numéro arrivera le 26 juillet prochain avec des couvertures de Allred, Steve Rude et Nick Derington.