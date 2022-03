Relaunch pour Shang-Chi en Juillet

Marvel annonce de façon surprenante que la série Shang-Chi va subir un relaunch, alors qu'il y a peu, la série été présente pour les sollicitations de Juin avec un numéro 13 qui commence un nouvel arc.

La série est renommée Shang-Chi and the Ten Rings pour un nouveau numéro 1 le 20 Juillet, toujours géré par la même équipe créative, à savoir Gene Luen Yang (Superman écrase le Klan) et Marcus To (Joyride, Excalibur). Cette fois-ci Shang Chi en possession des Dix Anneaux se verra pourchassée par tous les chasseurs de primes, assassins et syndicats maléfiques de l’univers Marvel pour prendre ses anneaux. Le premier numéro verra le retour de Razorfist et l’arrivée d’un nouveau vilain Red Cannon. Le changement de titre n'est pas anodin en lorgnant plus vers la version cinéma, pour sûrement capter plus de lecteurs. Reste à voir si ça permettra au titre d’avoir plus de succès, ou de subir un nouveau relaunch au bout de 12 numéros.

Vous pouvez retrouver ci-dessous la couverture du futur numéro 1, ainsi que celle du numéro 13 annulé :