[Zap' MDCU] Sorties du 16/03/2022: World's Finest

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 16 mars ! Chez Marvel, on continue de suivre X Lives of Wolverine et Eternals et on a lu le one-shot Trial of the Watcher et le premier numéro de Carnage. Chez Image Comics, on a jeté un oeil à Rain et Slumber et on revient sur What's the Furthest Place From Here ? et chez Boom, on suit toujours Power Rangers. Chez DC Comics, c'est le retour de Mark Waid avec Batman/Superman: World's Finest, mais aussi la fin du run de Bendis sur Justice League et de la mini-série Soul Plumber. On a aussi été voir la suite de Wonder Woman : Evolution, Wonnder Woman en plein Trial of the Amazons et the Flash qui fait partie du crossover War for Earth-3.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 1: Doomed Ecrit par Mark Waid Dessiné par Dan Mora Couverture de Dan Mora





(1) Rain #1 Ecrit par Joe Hill & David Booher Dessiné par Zoe Thorogood Couverture de Zoe Thorogood

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Heretic - Thanos' Grandfather Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Ryan Bodenheim Couverture de Andrea Sorrentino





(1) The Living End Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Joshua Casara Couverture de Adam Kubert

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Leagues Of Chaos Part 3 Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Emanuela Lupacchino, Szymon Kudranski & Wade Von Grawbadger Couverture de Yanick Paquette





(1) With Firends Like These Finale Ecrit par Marcus Parks, Henry Zebrowski Dessiné par John McCrea & Paul J. Holden Couverture de John McCrea





(1) Evolution Part 5 Ecrit par Stephanie Phillips Dessiné par Mike Hawthorne & Adriano Di Benedetto Couverture de Mike Hawthorne

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Slumber #1 Ecrit par Tyler Smith Dessiné par Vanessa Cardinali Couverture de Nathan Fox