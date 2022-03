Jane Foster à nouveau Thor dans une mini-série

Si Lady Thor vous manquait, vous allez être servis en cette seconde partie de 2022 ! Alors que le personnage de Jane Foster , incarnée par Natalie Portman, deviendra la déesse du tonnerre au cinéma, l'éditeur Marvel prévoit d'accompagner le film avec un nouveau comic book qui voit le retour du personnage en Thor . Jane Foster & The Mighty Thor sera une mini-série en cinq numéros, écrite par Torunn Grønbekk et dessinée par Michael Dowling.

Lorsque Mjolnir atterrit dans l'appartement de Jane Foster , cette dernière craint qu'il soit arrivé le pire à Thor. Alors que les plus grands ennemis d'Asgard, dont Hela, Ulik et l'Enchantress, prévoient une attaque contre le royaume doré, Jane doit retrouver et sauver Thor , même si pour cela elle doit à nouveau risquer sa vie en devenant Thor !