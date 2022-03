[Sorties Comics] Mercredi 16 Mars

Panini Comics



Alan Davis, Jamie Delano, Chris Claremont…



Le magicien Merlin a fait de lui le protecteur du Royaume-Uni, mais aujourd'hui, Captain Britain sait qu'il y a tout un Multivers à défendre : des mondes peuplés d'extraterrestres, de monstres et de mutants capables d'altérer la réalité. Des épisodes rares qui ont marqué l'histoire des comics !

(Contient les épisodes US Marvel Super Heroes (1979) 377-388, The Daredevils (1983) 1-11, The Mighty World of Marvel (1983) 7-16, Captain Britain (1985) 1-14, Captain America (1968) 305-306, The New Mutants Annual 2 et Uncanny X-Men Annual 11, précédemment publiés dans BEST OF MARVEL : CAPTAIN BRITAIN, NEW MUTANTS : L'INTÉGRALE 1986-1987, X-MEN : L'INTÉGRALE 1987 (I) et inédits)

Prix : 70€