Premier trailer pour Ms. Marvel et les débuts de Kamala Khan

On ne s'y attendait pas forcément, Marvel Studios lance les opérations promotionnelles pour sa prochaine série Ms. Marvel avec la mise en ligne de la première bande-annonce dédiée aux aventures de Kamala Khan. De plus, une date de diffusion a enfin été annoncée : la série débarquera sur Disney+ le 8 juin prochain.

Au premier abord, l'origine des pouvoirs de l'héroïne semble bien différente des comics. Marvel Studios a l'air de vouloir délaisser le côté inhumain du personnage pour lui faire adopter une approche plus cosmique, comme Kamala en fait clairement mention dans le trailer.

Le reste semble mieux correspondre, avec le clin d'oeil aux fanfictions et histoires qu'inventent l'adolescente et la mise en avant de son héritage culturelle et religieux. De plus, les équipes de Kevin Feige continuent de transposer certains visuels de comics à l'écran avec le premier poster officiel de la série et le dernier visuel du trailer, qui sert ici d'image d'illustration, qui reprennent la couverture de Ms. Marvel #5 - en espérant que les artistes auront la compensation qu'ils méritent.