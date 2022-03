Premières images de la conclusion du crossover Thor/Hulk

Alors qu'il n'a toujours pas débuté, les premières images de la conclusion de Banner of War, le crossover entre le colosse de Jade et le dieu du tonnerre, ont été publiées par Marvel Comics.

Pour ceux qui l'auraient loupé, la Maison des Idées va publier un crossover en 5 parties entre les séries régulières Hulk et Thor, toutes deux écrites par Donny Cates. Pour l'occasion, Martin Coccolo est chargé de la partie graphique et Gary Frank des couvertures. Après un numéro Alpha qui servira de premier chapitre, l'histoire se poursuivra dans Thor #25 et Hulk #7 avant de se terminer dans les numéros #26 et #8. Et ce sont justement les couvertures de ces numéros que vous pouvez découvrir.

Pour les 60 ans des deux personnages, l'éditeur nous promet donc "une bagarre brutale qui répondra une bonne fois pour toute à la question du plus fort entre ces deux héros". Les sollicitations nous teasent également des révélations sur le passé du monstre vert et des choix importants du dieu asgardien pour l'avenir.

Avec un Hulk digne de Mjolnir et un Thor gonflé aux rayons gamma d'après les covers, cela promet en tout cas un sacré spectacle. Le crossover démarre fin avril avec Hulk vs Thor : Banner of War Alpha #1.