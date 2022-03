L'Halloween Special de Marvel tient son réalisateur

Marvel Studios se garde bien de révéler pour le moment les détails de son Halloween Special, annoncé pour l'automne 2022 sur Disney+. Mais petit à petit, l'équipe réunie pour le projet s'agrandit et après deux annonces de casting, c'est un réalisateur qui a été trouvé : Michael Giacchino, compositeur qui vient tout juste de proposer une excellente BO pour The Batman , passe chez la concurrence et change de casquette.

Le musicien s'est déjà essayé à la réalisation à l'occasion de deux court-métrages il y a quelques années mais il s'agira du premier projet d'envergure à ce poste pour celui qui n'est pas étranger au MCU. Il a en effet composé la bande originale de Doctor Strange, de la trilogie Spider-Man porté par Tom Holland et du prochain Thor : Love & Thunder.

Giacchino enfilera sa casquette de réalisateur très rapidement puisque d'après THR, le tournage du Halloween Special de Marvel débutera plus tard dans le mois dans les studios d'Atlanta. Pour le moment, Gael Garcia Bernal et Laura Donnelly composent le casting de ce moyen-métrage qui durera 1h.

L'histoire est encore gardée secrète mais de nombreuses sources indiquent que Bernal incarnerait le personnage de Werewolf by Night, qui a connu deux incarnations : Jack Russell à sa création et Jake Gomez depuis 2020. Cet Halloween Special devrait ainsi être une porte d'entrée vers le pan surnaturel de l'univers Marvel.