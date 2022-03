Deadpool 3 embauche Shawn Levy à la réalisation

Plus gros succès de l'ère Fox, le développement de la franchise Deadpool avait été freiné après le rachat du studio par Disney et la pandémie mais aujourd'hui, la machine est bel et bien relancée. THR nous informe que Deadpool 3 a trouvé son réalisateur en la personne de Shawn Levy.

Les négociations sont en très bonne voie et le cinéaste retrouverait donc une nouvelle fois Ryan Reynolds après le succès surprise de l'été dernier Free Guy et le tout récent The Adam Project sur Netflix.

Il semble d'ailleurs que l'acteur incarnant Deadpool aime s'entourer de collaborateurs qu'il connait bien puisque Rhett Reese et Paul Wernick travaillent actuellement sur le scénario du troisième opus après avoir participé aux 2 premiers. Il n'est pas précisé s'ils réécrivent le script de Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, scénaristes de Bob's Burgers embauchés précédemment, ou s'ils repartent de zéro.

Une grosse avancée donc pour Deadpool 3, en espérant que la production s'enclenche rapidement après cette nouvelle. Évidemment, encore aucune date de sortie n'a été donnée mais Marvel Studios doit avoir encore quelques dates libres sur son planning des 3-4 prochaines années.