Plein de changements pour les sorties des films DC

Hier aura été la journée du changement dans le calendrier des films DC pour les années 2022 et 2023.

Black Adam et Krypto Super-chien, tous deux présentant Dwayne Johnson au casting, changent de date. Black Adam , prévu pour juillet, est décalé au 19 octobre 2022, tandis que Krypton Super-Chien, prévu pour mai, prend la place de Black Adam , et sortira le 27 juillet 2022.

Mais ce n'est pas tout !

Aquaman 2 et The Flash sont aussi affectés par ces changements. The Flash qui devait sortir le 4 novembre 2022 est repoussé au 23 juin 2023, tandis que le second volet du roi d'Atlantis, à la base prévu pour le 14 décembre 2022, se voit reporté également l'année prochaine, pour sortir le 17 mars 2023.

Dans la foulée, et non sans surprise, Shazam : Fury of the Gods s'avère être l'exception et se retrouve propulsé à la place originelle d'Aquaman and The Lost Kingdom pour sortir en salles le 14 décembre 2022... 6 mois plus tôt que prévu. Le film était en effet censé se retrouver dans les salles obscures le 2 juin 2023.

Les raisons évoquées comme étant la cause de ces changements ne sont plus surprenants désormais. C'est bel et bien la pandémie qui affecte encore les productions cinématographiques, surtout en post-production, au niveau des effets visuels.