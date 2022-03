Le Pingouin en série TV, c'est officiel

Annoncée à l'étude depuis quelques temps déjà, la série TV centrée sur le personnage du Pingouin , et dérivée du film The Batman , a été officiellement confirmée par HBO Max où elle sera diffusée. Pour le moment, son titre de travail est The Pinguin, et il s'agira d'une mini-série. Le réalisateur de The Batman , Matt Reeves, est impliquée dans la production, et Colin Farrell reprendra son rôle. Lauren LeFranc, ancienne scénariste et productrice sur Agents of SHIELD, en sera la showrunner.