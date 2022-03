[Sorties Comics] Mercredi 09 Mars

Panini Comics



Pas de note

Gerry Duggan, Si Spurrier, David Baldeon, Stefano Caselli…



Deux nouvelles séries font leur entrée en scène ! Pour veiller sur la fortune considérable amassée par Krakoa, Monet St Croix et Warren Worthington créent X-Corp. Quant à Diablo, il cherche les serpents cachés dans le jardin paradisiaque de l'île des mutants dans Way of X !

(Contient les épisodes US X-Factor (2020) 8-9, X-Corp (2021) 1, Marauders (2019) 20 et Way of X (2021) 1, inédits)

Prix : 20.99€