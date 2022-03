The Batman : un premier week-end à 248.5 millions de dollars

Les premiers chiffres concernant le film The Batman commencent à tomber. Aujourd'hui, c'est le très attendu chiffre lié au premier week-end d'exploitation qui a été dévoilé. Et autant dire que l'on est pas mal du tout puisque le film de Matt Reeves a réalisé 248.5 millions de dollars de recettes. Dans les faits, il a réalisé 128.5 millions de dollars sur le sol américain et 120 millions de dollars à l'international. Un chiffre plutôt prometteur puisqu'il est le cinquième meilleur démarrage de DC Comics et le deuxième meilleur démarrage pour les Etats-Unis depuis l'arrivée du Covid-19.

Pour ce qui est de Robert Pattinson, c'est également un bon score puisqu'il s'agit tout simplement de son meilleur démarrage après les films de la saga Twilight (même Batman ne peut rien contre Edward, c'est triste).

Concernant l'avenir, il est à noter que le film n'est pas encore passé par les cases Japon et Chine. Et lorsque l'on sait que la Chine peut faire des merveilles, il ne serait pas surprenant de voir le chiffre du film gonfler encore un peu plus. A l'inverse, nous vous rappellons que le film ne devrait toujours pas sortir en Russie suite aux évènements de ces dernières semaines.