Garth Ennis de retour sur le Punisher

Garth Ennis est un des scénaristes les plus marquants du Punisher , notamment pour les séries qu'il a écrites dans les labels Marvel Knights et MAX. En 2022, il écrira de nouveau sur le personnage qui sera accompagné de Nick Fury pour une histoire se déroulant au Vietnam. Elle fera le lien entre les séries Nick Fury et sa série Born sur le Punisher , et Ennis nous promet des surprises, notamment sur les origines du Punisher . Ces informations nous viennent d'un podcast auquel Ennis participait, nul doute que l'on aura plus d'informations d'ici la sortie, lors d'une communication plus officielle.