[Review] Smah Up Marvel

Le jeu de société Smash Up Marvel est édité par Iello et est disponible dès aujourd’hui aux alentours de 35-40€. Le principe du jeu reste le même que le jeu initial. Chaque joueur se construit un deck à partir de 2 demi-decks choisis au hasard ou non. Le but reste de conquérir des bases pour amasser les 15 points de victoire nécessaires à déclencher la fin de partie.

Dans cette version, on trouve huit demi-deck de 20 cartes. Quatre représentent des équipes de super-héros (les Avengers, les Ultimates, le SHIELD et le Spider-verse) et quatre représentent les super-vilains (l’HYDRA, les Masters of Evil, les Kree et les Sinister Six). Chaque équipe a sa spécialité qui permet, en les combinant de créer des decks avec un alchimie ou non. Par exemple, le SHIELD permet d’invoquer facilement des agents assez faibles tandis que l’Hydra permet de sacrifier un personnage pour en mettre 2 faibles à la place, ce qui est plutôt une association sympathique. Les Ultimates peuvent facilement se déplacer d’une base à l’autre pour la conquérir plus facilement, tandis que les Masters of Evil tentent par tous les moyens de gagner des points de victoire, quitte à sacrifier l’un des leurs.



La liste des différentes factions et un aperçu des personnages du deck Avengers

C’est là tout le piquant de ce jeu, les associations des mécaniques de deck peuvent très bien s’allier comme pas du tout, ce qui compliquera la victoire ou la rendra plus que méritée. Il ne faut pas non plus oublier les pouvoirs des bases qui peuvent là aussi jouer en notre faveur ou non. Cela offre une longue durée de vie au jeu, les associations de deck et les bases offrant une rejouabilité énorme. Et si vous avez peur de tourner en rond, la boîte laisse largement de la place pour stocker d’autres factions venant du Smash Up classique ou des diverses extensions. Pourquoi ne pas tenter un deck SHIELD/Pirate, ou Kree/Super-Sentai par exemple ?



Quelques bases qu'il faudra conquérir et les points de victoires qu'elles rapportent en fonction des forces en présence

Du côté des illustrations des cartes, les auteurs du jeu ont pioché dans les comics récents, les fans pourront s’amuser à retrouver l’artiste. Et si on reconnaît certains artistes facilement comme Chris Bachalo, Stefano Caselli, Stephanie Hans ou Greg Land; c’est dommage qu’ils ne soient pas crédités ni sur les cartes (comme à Magic par exemple), ni dans le livret de règles.



Reconnaissez-vous ces artistes?