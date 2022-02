Chip Zdarsky est le prochain scénariste de Batman

Les sorties DC de juillet commencent à se dévoiler, et la série Batman aura le droit à une nouvelle équipe artistique. Le nouveau scénariste est l'excellent Chip Zdarsky (Daredevil, Spider-Man: Life Story, Stillwater...), et il sera accompagné au dessin de Jorge Jimenez, habitué à la série maintenant. La première histoire de ce run s'intitulera Failsafe et sera composée de 6 chapitres. Elle débutera avec le #125 du 5 juillet.

Dans ce premier arc, Batman aura des cauchemars d'un futur qu'il ne peut empêcher. Il a d'ailleurs des chances de ne pas survivre jusque-là, puisqu'un ennemi resurgira de son passé pour le tuer, quoiqu'il en coûte. Zdarsky s'est bien gardé de donner des infos sur ce mystérieux ennemi, mais selon lui, Failsafe est à Batman ce que Doomsday est à Superman.