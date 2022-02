King et Fornés sur une nouvelle série Black Label

L'équipe derrière la série Rorscharch, Tom King, Jorge Fornés et Dave Stewart, se reforme à partir du mois de mai 2022 pour une nouvelle maxi-série en douze numéros, publiée dans le Black Label de DC. Intitulée Danger Street, elle sera centrée sur trois personnages peu mis en avant, et rejetée de la Justice League : Starman, Metamorpho et Warlord. Pour prouver leur valeur, ils vont tenter de destituer le tyran Darkseid, mais vont vite se rendre compte des conséquences lorsque l'on s'attaque à un New God.

Le titre sera lancé le 3 mai, avec des variantes de Steve Rude, Lee Weeks et Ben Oliver pour le premier numéro.