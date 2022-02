Les annonces du Panini Big News

Pour les 2 semaines à venir, Panini Comics voit grand en annonçant un nouveau titre ou plus par jour à venir. Toutes ces annonces seront précommandables à partir du 23 février. MDCU a décidé de vous résumer toutes ces annonces sur une news qui sera mise à jour pour chaque nouvelle annonce. Et on commence par la première news avec l'arrivée de la licence Alien et Predator chez Panini !

Une arrivée attendue, Marvel possédant les droits de ces licences depuis 2020 et Vestron ayant arrêté la publication des titres Alien et Predator depuis début 2021.

Panini commencera avec le premier tome de la série Alien chez Marvel, avec Phillip Kennedy Johnson (Superman Infinite, Le dernier des dieux) au scénario et Salvador Larroca (Dark Vador, Star Wars) au dessin pour vous "régaler la rétine" !

Le tome 1 arrivera dans une collection 100% sans plus de précisions en Juillet. L'éditeur laisse entendre que cette publication ne sera que le début et que d'autres titres sur la licence devrait arriver.

La prochaine annonce aura pour thématique Netflix. Alors ? Quel est votre verdict pour leur prochaine annonce ?