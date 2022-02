DC annonce sa prochaine crise : Dark Crisis

Un peu plus d'un an après la fin de Dark Nights: Death Metal, l'éditeur DC Comics annonce son prochain gros évènement, sous forme d'une nouvelle crise. Intitulée Dark Crisis, elle découlera directement de la disparition de la Justice League, dans le numéro #75 de la série régulière, mais également de la mini-série Infinite Frontier. Ce n'est donc pas une surprise de retrouver le scénariste Joshua Williamson (Flash Rebirth) aux commandes de l'event, qui sera accompagné par le dessinateur Daniel Sampere (Action Comics).

L'event débutera dès le mois de mai avec un prélude pour le FCBD, Dark Crisis #0 FCBD Special Edition, suivi d'un one-shot le 31 mai, intitulé Justice League: Road to Dark Crisis #1, pour lequel on retrouvera de nombeux créateurs, dont Dan Jurgens, Phillip Kennedy Johnson, Clayton Henry et Fico Ossio, qui montreront à quoi ressemble un monde sans la Justice League..

Sera ensuite lancé à partir de juin la mini-série principale Dark Crisis, en sept numéros. Le pitch est simple, la Justice League a disparu, apparemment éliminée par The Great Darkness, et c'est à la génération suivant de prendre le relais pour tenter de les sauver. Avec en tête, le trio composé de Jon Kent/Superman, Yara Flor/Wonder Girl, et Jace Fox/Batman.