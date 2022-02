Une actrice pour jouer Madame Web

Après Venom et Morbius, le prochain film dérivé de l'univers Spider-Man de Sony sera Madame Web, et le projet vient de faire un bond dans son développement en trouvant son actrice principale. Il s'agit de Dakota Johnson, qui s'est fait connaitre en jouant dans The Social Network ou Cinquante nuances de Grey. Nous savons peu de chose du film pour le moment, même pas si elle jouera Cassandra Webb ou Julia Carpenter, même si son âge laisse supposer que ce sera la seconde solution. Il sera en tout cas réalisé par S.J. Clarkson sur un scénario de Burk Sharpless et Matt Sazama.