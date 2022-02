DC Comics annonce l'arrivée de la Jurassic League

En termes d'annonce étrange cette semaine, DC remporte la palme avec une mini-série où nous suivront les membres de la Justice League...version Dinosaure.



Surnommé Jurassic League, cette histoire en 6 numéros écrite par Daniel Warren Johnson (Extremity, Wonder Woman: Dead Earth), et dessiné par Juan Gedeon (Venom) nous permettra de suivre la trinité DC et d'autres Super-héros s'unir pour former une Justice League au temps des Dinosaures. Les fondamentaux de chaque héros seront gardés, mais adaptés à la sauce de cet univers préhistorique, le tout lié à une intrigue en lien avec Darkseid.

Un projet qui permettra de voir les super-héros DC les plus connus sous forme de dinosaures anthropomorphiques, nous donnant d'étonnantes compositions comme un Superman Brachiosaure ou une Wonder Woman Tricératops (Portant le doux nom de Wonderdon).



Un projet fort étrange dont vous pouvez retrouver les premières images et la couverture variant ci-dessous :