[Sorties Comics] Mardi 1er Février

Akiléos



Pas de note

Faye Faulkner n’est pas franchement populaire dans son lycée, et cela lui convient parfaitement. Elle passe ses déjeuners à la « table des loosers » de la cantine, en compagnie de ses amis, d’autres parias, avec qui elle balaie les railleries puériles des élèves cools et branchés. Mais l’arrivée d’une nouvelle élève, qui vit mal d’être reléguée à la table de Faye, va déclencher une chaîne d’évènements particuliers qui mettront la vie des élèves en danger et obligeront Faye à révéler sa nature de sorcière.

Prix : 15€