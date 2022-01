Lancement de la campagne Ulule pour M42 : la culture geek au féminin

On y est !

L'année dernière, MDCU vous annonçait sa participation à un projet intitulé M42. Un premier tome d'une encyclopédie qui mettait à l'honneur la magie sous toutes ses formes et dans lequel Julien et moi-même avions eu l'honneur de faire une interview de la magie elle-même. Un article sous forme de question-réponse qui présentait la magie au sens large avant de voir plus en détails la magie au sein des comics (forcément !).

Cette année encore, MDCU s'associe une nouvelle fois au projet avec le tome 2 de l'encyclopédie M42 intitulé La culture Geek au féminin. La culture geek au féminin, c’est l’histoire de la culture populaire vue au prisme de celles qui la jalonnent, de ces figures féminines, réelles ou fictives, qui font les grands noms de la pop culture : la geek, la gameuse, la lectrice, l’autrice, l’héroïne, l’antagoniste, la dessinatrice, la scientifique, l’actrice, le personnage culte, la personnalité devenue symbole…

La campagne Ulule a été lancée. N'hésitez pas à participer à la réalisation de ce tome 2 en soutenant la campagne ! Pour les intéressés, c'est par ici.