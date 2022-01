Buffy passe le relais dans une nouvelle série Vampire Slayer

Alors que la série Buffy The Vampire Slayer s'achève le mois prochain avec son 34ème numéro, l'éditeur BOOM! Studios annonce la suite de la franchise avec une toute nouvelle série intitulée The Vampire Slayer tout court. La raison de ce titre, c'est que ce ne sera plus centré sur Buffy Summers, mais sur une nouvelle tueuse de vampires.

Elle débutera en avril, écrite par Sarah Gailey (Eat The Rich, Magic for Liars) et dessinée par Irene Flores, avec une couverture de Goñi Montes, et des variantes signées Francesco Francavilla, Bex Glendining, Christian Ward et Mike del Mundo.

C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la franchise des tueuses de vampires chez BOOM!, alors que Buffy fait une sorte de burnout, après des années passées dans le rôle de l'élue. Giles et Willow se tournent alors vers la magie du chaos pour tenter de supprimer les traumatismes de l'esprit de Buffy , mais cela tourne mal et la laisse sans aucun souvenir de son passé et de sa mission. C'est alors qu'émerge une mystérieuse nouvelle tueuse pour protéger Sunnydale et le monde.