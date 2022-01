Un comics prequel au film The Flash annoncé

Après de nombreux reports, le film solo sur Flash est sans doute le plus attendu du côté de DC Comics et de la Warner Bros., et pour surfer sur l'occasion, l'éditeur a annoncé une mini-série préquel au film, en trois numéros. The Flash : The Fastest Man Alive débutera en avril, et sera écrite par Kenny Porter, avec Juan Ferreyra pour le dessin du premier numéro, et Jason Howard pour les deux suivants. Le premier numéro aura également une couverture qui sera l'oeuvre du réalisateur du film, Andy Muschetti.

Se déroulant après les évènements de Justice League, Barry Allen devra faire face au vilain Girder. Et il aura pour ça le soutien du Batman de Ben Affleck !

Les numéros 2 et 3 sortiront respectivement en mai, puis en juillet, avec l'édition collectée en TPB prévue pour octobre, juste à temps pour la sortie du film début novembre.