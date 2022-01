2 nouvelles séries Captain America chez Marvel

Alors que s'est achevée il y a peu la mini-série United States of Captain America , Marvel s'apprête à relancer non pas une, mais deux séries régulières consacrées au personnage. Steve Rogers et Sam Wilson auront tous les deux droit à leur propre série sous le costume à la bannière étoilée. Tout cela sera lancé en avril avec le one-shot Captain America #0, par Collin Kelly, Jackson Lanzing, Tochi Onyebuchi, et Mattia de Iulis.

Ensuite, seront lancées en mai Captain America: Symbol of Truth, par Onyebuchi et R.B. Silva au dessin, qui verra Sam Wilson en tant que protagoniste. Et Captain America: Sentinel of Liberty en juin, écrite par Kelly & Lanzing et dessinée par Carmen Carnero, qui verra elle Steve Rogers sous le costume.

Un trailer a même été dévoilé pour ces deux nouvelles séries :