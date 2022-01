The Batman : premier extrait du film !

Un extrait d'un peu moins de 3 minutes de The Batman vient d'apparaitre en ligne.

Rien d'officiel pour le moment, donc la qualité n'est pas au top, mais elle reste suffisante pour apprécier la mise en scène plus qu'efficace de Matt Reeves.

Cet extrait est l'occasion de voir l'attitude de Bruce Wayne en public, sans doute avant la création de son masque de "playboy millionaire", ainsi que d'avoir un aperçu de la présence de l'Homme-Mystère, qui est plus qu'inquiétante.

The Batman est prévu pour le 2 mars en France. Avec Matt Reeves à la réalisation et Robert Pattinson dans le rôle titre, on retrouvera également Zoë Kravitz en Catwoman , Paul Dano en l'Homme-Mystère et Jeffrey Wright en tant James Gordon.