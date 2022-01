Un House of XCII pour les X-Men de la série animée de 92

Days of Future Past

Le changement apporté par le run de Jonathan Hickman sur les X-Men, et le succès qui a suivi, est tellement important qu'il va désormais se décliner dans une autre version. Le House of X que l'on connaît, qui voit les mutants créer leur propre nation sur l'île de Krakoa , va être adapté aux X-Men de la série animée de 1992, avec House of XCII (qui est évidemment le chiffre romain pour 92).

Steve Foxe et Salva Espin seront aux commandes de la série mini-série en cinq numéros, qui débutera le 6 avril, avec une couverture de David Baldeon pour le premier numéro.