Une suite à Flashpoint annoncée par DC Comics

L'évènement Flashpoint ne nous a jamais vraiment quitté, entre toutes ses adaptations en séries et films, ou l'anniversaire de ses 10 ans l'an dernier, et ce n'est pas près de changer ! DC Comics annonce une suite officielle à cet univers alternatif, centrée sur le personnage star de Thomas Wayne en Batman , avec Flashpoint Beyond ! Ce sera une mini-série en six numéros, plus un numéro zéro, pour laquelle nous retrouverons l'auteur originel, Geoff Johns, accompagné d'Eduardo Risso au dessin pour le numéro zéro, et Xermanico ensuite. Jeremy Adams et Tim Sheridan l'épauleront également à l'écriture.

Flashpoint a changé à jamais l'histoire du DC Universe en 2011, débouchant la création d'un tout nouvel univers, celui des NEW 52, qui avait proposé un reboot complet de presque tous les personnages. Ce retour dans cet univers alternatif créé par un choix fait par le Flash Barry Allen se concentrera majoritairement sur l'un des personnages de l'une des mini-séries de l'époque, le Batman de Thomas Wayne. Dans l'univers de Flashpoint, c'est Bruce Wayne qui s'est fait assassiné dans la rue, transformant sa mère en Joker , et son père en un terrifiant Batman . Si Thomas a été réutilisé depuis, actuellement dans Justice League Incarnate, ici nous le retrouverons dans un monde détruit, alors qu'il tente de recoller les morceaux.

Flashpoint Beyond #0 sortira le 5 avril 2022, avec un numéro de 48 pages pour 5,99 dollars, et ensuite ce sera un numéro toutes les deux semaines à partir du 19 avril. Voici les previews des deux premiers numéros :

