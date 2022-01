Nouveau record pour Spawn

2022 est une année particulière pour Image et Spawn, puisqu'elle célèbre leur 30ème anniversaire, mais pas seulement. Après avoir atteint son numéro 300, la série Spawn s'est etoffée de plusieurs séries dérivées. La dernière en date est The Scorched qui est sorti hier, et qui réunit une équipe de Spawn : Spawn, Gunslinger Spawn, Miss Spawn et le Spawn mediéval. Ce premier numéro s'est écoulé à 270 000 copies : ça fait 30 ans qu'une nouvelle série présentant une équipe de personnages n'avait pas atteint ce record. Il surpasse les relaunches des X-Men et des Gardiens de la galaxie sur cette période.

Spawn célèbre donc son anniversaire en enchainant les succès, puisque c'est un quatrième record que la franchise bat durant ces 6 derniers mois, du jamais-vu. En juin 2021, Spawn Universe #1 devenait le numéro le plus vendu d'Image Comics durant le XXIème siècle avec ses 200 000 ventes. En août 2021, King Spawn #1 est le titre de super-héros le plus commandé du XXIème siècle , tout éditeur confondu, avec 497 000 copies. Enfin, en octobre, Gunslinger Spawn #1 est la meilleure vente pour un lancement de comics mensuel depuis 25 ans, avec 385 000 copies. Bref, tout va bien pour Todd McFarlane.