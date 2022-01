Un nouveau record de prix d'un exemplaire de Hulk #1 a été battu. Le fascicule, noté 9 par la Certified Guaranty Company qui évalue l'état et met sous vide les comics, a en effet vendu au prix de 490 000$, soit environ 430 000€. Selon l'organisateur de la vente aux enchères, les Hulk #1 en bon état sont difficiles à trouver à cause du papier bon marché et du maculage de la couleur grise de la couverture.