Avengers vs X-Men vs Eternals chez Marvel

Plus on est de fous...

Marvel prépare son été, et son gros crossover qui va bien avec. Par le biais d'une image et de trois logos, l'éditeur américain nous annonce une rencontre entre les Avengers, les X-Men et les Eternels. Cette histoire arrivera 10 ans après Avengers vs X-Men, même si on ne sait pas encore s'il y aura un lien. En tout cas, c'est reparti pour un tour, avec le rajout des Eternels, forts de leur apparition au cinéma. Sur l'image est indiquée l'arrivée du Judgment Day, soit le jour du jugement dernier. Affaire à suivre !