The Batman : nouveau trailer !

Focus sur Bruce et Selina

Du néant nous parvient une nouvelle bande-annonce pour The Batman , surgissant des ténèbres de manière inattendue mais bienvenue.

Ces nouveaux (et anciens) extraits se concentrent sur Batman (Robert Pattinson) et Catwoman (Zoë Kravitz), ainsi que sur leur relation. Mais ce n'est pas tout, puisque on aperçoit de nouvelles images pour un peu tout le monde, y compris l'Homme-Mystère (Paul Dano).

Dans la continuité des autres bandes-annonces, ça à l'air toujours aussi soigné en termes d'action et de visuels mais quant au reste, il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir juger.

The Batman , réalisé par Matt Reeves, est prévu pour le 2 mars 2022.