[Zap' MDCU] Sorties du 15/12/2021: Batgirls

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires!

C'est parti pour les sorties du 15 décembre! Chez DC Comics, on a testé la nouvelle série Batgirls et le one-shot hivernal 'Tis Season to be Freezin et on continue de suivre Teen Titans Academy. Chez Marvel, on est retourné voir le Hulk de Donny Cates. En indé, on poursuit la lecture de Mazebook chez Dark Horse et de Teenage Mutant Ninja Turtles chez IDW.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Homecoming Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Mike Norton Couverture de Rafa Sandoval





(1) Mazebook #4 Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Jeff Lemire Couverture de Jeff Lemire





(1) Smashtronaut! Part 2 Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Ottley Couverture de Ryan Ottley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) One Way or Another Part 1 Ecrit par Becky Cloonan & Michael Conrad Dessiné par Jorge Corona Couverture de Jorge Corona

LES GRANDS DE L'INDé